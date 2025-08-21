Agadir : L’ONEE lance le projet de sécurisation de l’eau potable depuis la station de Tamri

Dans le cadre de son engagement pour la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la région de Souss-Massa, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a donné mercredi, le coup d’envoi des travaux de dédoublement d’un tronçon important de l’adduction régionale émanant du barrage Moulay Abdellah, situé au nord d’Agadir.

Lancé par le directeur général de l’ONEE, Tarik Hamane et le wali de la région Souss Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir Ida Outanane, Saaïd Amzazi, ce projet stratégique s’inscrit dans le cadre du programme de gestion du stress hydrique. Il vise à transférer les eaux de la station de traitement de Tamri (d’une capacité de 1100 litres/s), suite à son extension par l’ONEE, vers les réservoirs de la ville d’Agadir et de transférer l’eau potable qui sera produite par les deux stations monoblocs de dessalement (d’une capacité totale de 200 litres/s) qui sont actuellement en cours de réalisation.

Le projet permettra également de renforcer la sécurisation de l’alimentation en eau potable de la région lors des travaux de maintenance systématique de la station de dessalement d’eau de mer de Chtouka Ait Baha et de renforcer la flexibilité de la gestion des ressources superficielles des deux barrages de Abdelmoumen et Moulay Abdellah.

Dans une déclaration à la presse, Hamane a indiqué que ce projet stratégique d’un coût global de 132 millions de dirhams, et dont la mise en service est prévue en décembre 2025, consiste en la fourniture, le transport et la pose de 13 Km de conduites d’adduction en Acier revêtu d’un diamètre de 1000 mm.

Lancé à l’occasion de la célébration du 72e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple et de la Fête de la jeunesse, cet projet d’envergure vient répondre aux besoins croissants en eau potable du Grand Agadir. Il réaffirme le rôle de l’ONEE dans la mise en œuvre des projets en la matière.