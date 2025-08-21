Nador : Les images d'un mariage extravagant à Zeghanghane font polémique

Les images d'une fête de mariage tenue récemment dans la ville de Zeghanghane (province de Nador) ont créé la polémique, après que leur diffusion sur les réseaux sociaux a montré une extravagance rarement vue, en présence de grandes célébrités.

L'événement a réuni des artistes connus, dont Dounia Batma, Adil El Miloudi, Najat Aatabou et Daoudia, entre autres. Les organisateurs apparaissent avec des véhicules tout-terrain, des fusils de chasse, une personne masquée tirant en l'air, outre les feux d'artifice.

Les récits concernant le marié, prénommé Moussa, restent contradictoires. Certains présument qu'il s'agirait de l'individu masqué et qu'il aurait pris la fuite, en apprenant l'arrivée des autorités. D'autres suggèrent que le marié n'était pas présent sur les lieux et qu'il suivait l'événement sur son téléphone.

D'autres extraits montrent des sommes d'argent coulant à flot, jetées aux artistes participants. Selon des sources concordantes, le marié serait une figure bien connue dans la région. Visé par plusieurs mandats d'arrêt, il est recherché notamment pour des faits de trafic de drogue.

Certaines sources ont confirmé que les autorités avaient lancé une enquête, après la diffusion des images, pour définir les circonstances de l'événement.