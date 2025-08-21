Menu
Nador : Les images d'un mariage extravagant à Zeghanghane font polémique

Publié
DR

Les images d'une fête de mariage tenue récemment dans la ville de Zeghanghane (province de Nador) ont créé la polémique, après que leur diffusion sur les réseaux sociaux a montré une extravagance rarement vue, en présence de grandes célébrités.

L'événement a réuni des artistes connus, dont Dounia Batma, Adil El Miloudi, Najat Aatabou et Daoudia, entre autres. Les organisateurs apparaissent avec des véhicules tout-terrain, des fusils de chasse, une personne masquée tirant en l'air, outre les feux d'artifice.

Les récits concernant le marié, prénommé Moussa, restent contradictoires. Certains présument qu'il s'agirait de l'individu masqué et qu'il aurait pris la fuite, en apprenant l'arrivée des autorités. D'autres suggèrent que le marié n'était pas présent sur les lieux et qu'il suivait l'événement sur son téléphone.

D'autres extraits montrent des sommes d'argent coulant à flot, jetées aux artistes participants. Selon des sources concordantes, le marié serait une figure bien connue dans la région. Visé par plusieurs mandats d'arrêt, il est recherché notamment pour des faits de trafic de drogue.

Certaines sources ont confirmé que les autorités avaient lancé une enquête, après la diffusion des images, pour définir les circonstances de l'événement.

Citron pavot7
Date : le 21 août 2025 à 15h22
Il aurait été plus judicieux de donner ce trop plein d'argent à la commune pour aider à refaire les routes, le système d'assainissement, les infrastructures de gestion des déchets de cette commune qui en a bien besoin. Mais les gens préfèrent s'exciter pour pas grand chose et faire la concurrence du m'as tu vu. Sans parler de la provenance sans doutes criminelle de cet argent. Continuons ainsi, Allah est ravi de nous. Bref, du vent, du flan.
Berkshire
Date : le 21 août 2025 à 14h52
Ce niveau de lkhnez est fréquent, car soutenu par une certaine mentalité marocaine qui glorifie les apparences et le “m’as-tu-vu” … il suffit de jeter un oeil sur les comptes RS des marocains pour s’en apercevoir … c’est désespérant.
Dernière modification le 21/08/2025 15:22
