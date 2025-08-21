Menu
Brève

États-Unis : Une équipe dirigée par une astrophysicienne marocaine découvre un nouvel astre céleste

(avec MAP)
Publié Temps de lecture: 2'
DR

Une équipe d’astrophysiciens du centre de recherche américain Southwest Research Institute (SwRI), dirigée par la scientifique marocaine Maryame El Moutamid, a découvert un petit astre céleste, inconnu jusqu’ici, gravitant autour d’Uranus, septième planète du système solaire.

El Moutamid et son équipe composée de sept scientifiques pluridisciplinaires ont décelé ce petit satellite, au cours d’un programme d’observation effectuée à l’aide du puissant télescope spatial James Webb (JWST) de l’Agence américaine de l’espace NASA.

Cette découverte, annoncée officiellement cette semaine par le SwRI, a été faite à travers l’analyse d’une série d’images prises le 2 février 2025 à l’aide du télescope de la NASA. Elle porte à 29 le nombre total de satellites connus d’Uranus.

«Il s’agit d’une découverte importante pour la compréhension du système compact d’Uranus, où les satellites sont très proches les uns des autres, créant des perturbations gravitationnelles qui rendent le système instable à long terme», souligne la docteure El Moutamid, dans une interview à la MAP.

A long terme, a-t-elle expliqué, ces satellites entreront en collision et formeront des anneaux plus massifs qui, à leur tour, s’étaleront et créeront de nouveaux satellites, concevant un cycle répétitif d’environ 50 millions d’années.

À 41 ans, la chercheuse marocaine occupe les fonctions de scientifique principale au Southwest Research Institute et de principale investigatrice d’un programme d’observation d’Uranus mené par le JWST.

Interrogée sur son parcours académique et scientifique, Maryame El Moutamid a confié avoir fréquenté l’école publique marocaine avant de partir en France, où elle a décroché son doctorat, et aux Etats-Unis où elle a exercé en tant que post-doctorante à l'université Cornell à New York.

Cette native d’Essaouira a salué la «qualité» du système éducatif marocain. Elle encourage les jeunes Marocaines et Marocains qui s’intéressent à l’espace à «foncer, à ne jamais se sous-estimer et à saisir les opportunités de travailler avec des scientifiques du monde entier».

Revenant sur les détails de sa nouvelle découverte, elle a précisé que cet astre céleste de seulement 10 km de diamètre est «le plus petit satellite d’Uranus découvert à ce jour».

Il a été détecté dans une série de 10 longues expositions de 40 minutes obtenues par une caméra proche infrarouge, conçue pour capturer et détecter la lumière dans la région du proche infrarouge du spectre électromagnétique, qui se situe juste au-delà de la lumière visible.

Le nouveau satellite se trouve à la lisière des anneaux intérieurs d’Uranus, à environ 56 250 km de son centre dans le plan équatorial de la planète, entre les orbites d’Ophelia et de Bianca.

Maryame El Moutamid a confié que son objectif à moyen terme est de mener une mission spatiale non habitée autour de la planète Saturne pour étudier ses anneaux et satellites.

Benoona
Date : le 21 août 2025 à 15h08
Prenez un instant… et imaginez un monde où la guerre ne nous serait pas imposée, alors que nous dépensons des milliards, des deux côtés. Où serions-nous aujourd’hui ? Imaginez ce qu’un trillion de dollars pourrait accomplir. Imaginez les routes, les ponts, les écoles, Les centres de recherches, les universites, les hôpitaux… les infrastructures que nous aurions pu bâtir. Imaginez les innombrables opportunités offertes à nos peuples. Vous n’avez même pas besoin d’imaginer : les Émirats arabes unis, le Qatar… voilà des preuves vivantes de ce que nous aurions pu devenir. Et nous aurions pu faire encore mieux, car notre talent est original, authentique. J’ai étudié avec des étudiants nés pour être des génies. Ils s’énervaient lorsqu’ils obtenaient 19 sur 20. Ont-ils réussi à devenir quelqu’un de remarquable ? Très peu, je pense… je n’ai jamais entendu parler d’eux depuis. Chacun de vous connaît ces quatre ou cinq élèves exceptionnels dans sa classe… ceux qui semblent prédestinés à illuminer le monde. Et pourtant, nous allons quitter cette terre sans jamais voir la lumière du Maghreb briller. Triste… simplement triste.
Berkshire
Date : le 21 août 2025 à 14h35
Bravo pour votre réussite et à l’institut -américain- qui vous a permis d’optimiser vos capacités et votre talent, et les transformer en résultats concrets. Tous les talents marocains partent briller ailleurs. Dommage.
