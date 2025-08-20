Fête de la Jeunesse : Grâce Royale au profit de 591 personnes

À l’occasion de la Fête de la Jeunesse, le Roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 591 personnes condamnées par différents tribunaux du Royaume, a annoncé le ministère de la Justice.

Parmi elles, 445 sont actuellement détenues. Trois ont bénéficié d’une grâce totale sur le reliquat de leur peine, 441 ont vu leur peine réduite et une peine de réclusion à perpétuité a été commuée en peine à temps.

Les 146 autres bénéficiaires étaient en liberté. La grâce a concerné 39 personnes condamnées à des peines d’emprisonnement ou à leur reliquat, huit dont la peine de prison a été levée tout en maintenant l’amende, 91 ayant uniquement une peine d’amende et enfin huit personnes sanctionnées à la fois d’une peine de prison et d’amende.

Cette mesure de clémence traduit, comme à l’accoutumée, l’attention royale envers les citoyens ayant montré des signes d’amendement et de réinsertion.