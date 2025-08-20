Le Maroc dépêche deux avions Canadair pour aider l'Espagne à éteindre les incendies de forêt

Le Maroc s'associe aux efforts européens pour lutter contre les incendies dévastateurs qui ravagent les forêts espagnoles, en déployant deux avions «Canadair».

Ces appareils arriveront du Portugal, qui avait sollicité l'assistance du Maroc lundi dernier pour combattre les feux qui sévissent sur son territoire.

L'annonce a été faite via un message publié par l'Ambassade d'Allemagne au Maroc sur Facebook. Il y est mentionné que «des pompiers allemands se dirigent vers l'Espagne pour prêter main-forte face aux gigantesques incendies de forêt». Le post précise également que «67 pompiers, accompagnés de 21 véhicules, devraient arriver aujourd'hui pour soutenir les autorités espagnoles durant les deux prochaines semaines. Ils travailleront aux côtés des avions Canadair marocains envoyés au Portugal».

L'Espagne traverse actuellement sa pire saison d'incendies depuis près de vingt ans. Cette année, les flammes ont ravagé plus de 340 000 hectares, contraignant les autorités à évacuer des milliers de résidents et à fermer des routes principales.