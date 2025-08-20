Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Le Maroc dépêche deux avions Canadair pour aider l'Espagne à éteindre les incendies de forêt

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Le Maroc s'associe aux efforts européens pour lutter contre les incendies dévastateurs qui ravagent les forêts espagnoles, en déployant deux avions «Canadair».

Ces appareils arriveront du Portugal, qui avait sollicité l'assistance du Maroc lundi dernier pour combattre les feux qui sévissent sur son territoire.

L'annonce a été faite via un message publié par l'Ambassade d'Allemagne au Maroc sur Facebook. Il y est mentionné que «des pompiers allemands se dirigent vers l'Espagne pour prêter main-forte face aux gigantesques incendies de forêt». Le post précise également que «67 pompiers, accompagnés de 21 véhicules, devraient arriver aujourd'hui pour soutenir les autorités espagnoles durant les deux prochaines semaines. Ils travailleront aux côtés des avions Canadair marocains envoyés au Portugal».

L'Espagne traverse actuellement sa pire saison d'incendies depuis près de vingt ans. Cette année, les flammes ont ravagé plus de 340 000 hectares, contraignant les autorités à évacuer des milliers de résidents et à fermer des routes principales.

Voir 1 commentaires
Benoona
Date : le 20 août 2025 à 21h38
L’Espagne faisait partie des quatre pays autorisés à aider le Maroc lors du tremblement de terre… Sous Pedro Sánchez, l’Espagne a largement bénéficié du Maroc, notamment en matière de lutte contre l’immigration africaine illégale, et nous en subissons maintenant les conséquences. https://fb.watch/BBTsdx39OB/?mibextid=wwXIfr&fs=e
Voir 1 commentaires
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter