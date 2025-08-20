L’ONU salue la générosité du Roi Mohammed VI pour l’aide humanitaire envoyée à Gaza

L’ONU a rendu hommage à la «générosité» de du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, après l’envoi, sur Très Hautes Instructions Royales, d’une aide humanitaire supplémentaire jugée «importante» au profit de la population de Gaza.

«Nous saluons la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’apporter une aide humanitaire conséquente aux habitants de Gaza», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.

Il a souligné l’impact de cette initiative royale dans un contexte marqué par des conditions de vie «catastrophiques». «Les Gazaouis manquent de tout – nourriture, médicaments, hébergement…», a-t-il déploré, appelant la communauté internationale à «faire le maximum» pour alléger les souffrances et à intensifier la pression en faveur d’un cessez-le-feu immédiat.

L’aide ordonnée par le Souverain comprend environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, destinées en priorité aux catégories les plus vulnérables, notamment les enfants et les nourrissons.

En sa qualité de Président du Comité Al-Qods, le Souverain a veillé à ce que cette aide, comme les précédentes, soit acheminée par voie aérienne et distribuée directement et en urgence aux bénéficiaires palestiniens.