Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

L’ONU salue la générosité du Roi Mohammed VI pour l’aide humanitaire envoyée à Gaza

(avec MAP)
Publié Temps de lecture: 1'
Temps de lecture: 1'

L’ONU a rendu hommage à la «générosité» de du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, après l’envoi, sur Très Hautes Instructions Royales, d’une aide humanitaire supplémentaire jugée «importante» au profit de la population de Gaza.

«Nous saluons la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI d’apporter une aide humanitaire conséquente aux habitants de Gaza», a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU.

Il a souligné l’impact de cette initiative royale dans un contexte marqué par des conditions de vie «catastrophiques». «Les Gazaouis manquent de tout – nourriture, médicaments, hébergement…», a-t-il déploré, appelant la communauté internationale à «faire le maximum» pour alléger les souffrances et à intensifier la pression en faveur d’un cessez-le-feu immédiat.

L’aide ordonnée par le Souverain comprend environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, destinées en priorité aux catégories les plus vulnérables, notamment les enfants et les nourrissons.

En sa qualité de Président du Comité Al-Qods, le Souverain a veillé à ce que cette aide, comme les précédentes, soit acheminée par voie aérienne et distribuée directement et en urgence aux bénéficiaires palestiniens.

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter