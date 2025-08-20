Kénitra : Arrestation d’un mineur pour tentative de vol avec un faux colis explosif

Les éléments de l’unité mobile de la police de secours relevant de la Préfecture de police de Kénitra ont procédé, mercredi aux alentours de midi, à l’interpellation d’un mineur soupçonné d’avoir tenté de braquer un commerce en brandissant un faux colis explosif.

Selon les premiers éléments de l’enquête, le suspect, âgé de 17 ans, aurait menacé le propriétaire d’un magasin en prétendant détenir un colis piégé, avant de tenter de prendre la fuite. Alertée, une patrouille de la police de secours est rapidement intervenue et a réussi à l’arrêter à proximité du lieu de l’incident, précise une source sécuritaire.

Les vérifications techniques menées sur place, avec l’appui d’une équipe cynophile, ont démontré que le prétendu engin explosif n’était en réalité qu’un sac en plastique contenant du sel de table, relié à des fils électriques. Aucun dispositif de mise à feu ni matière explosive n’a été détecté.

L’enquête a également révélé que le jeune mis en cause ne réside pas de manière stable ou permanente à Kénitra. Placé sous surveillance policière, il est désormais à la disposition de l’enquête judiciaire conduite sous la supervision du parquet, afin de déterminer les circonstances exactes et les motivations de cet acte criminel.