Le Polisario participe au sommet Japon-Afrique

Une délégation du Polisario, menée par son «Premier ministre» Bouchraya Beyoun, a participé ce mercredi 20 août à Yokohama, au sommet Japon-Afrique.

«Cette participation historique à la réunion des présidents a mis fin à toute controverse, confirmant que la République sahraouie est désormais un acteur permanent dans tous les forums de coopération continentaux et internationaux auxquels elle a le droit de participer, malgré les nombreuses tentatives du Maroc et de certains de ses alliés pour l'exclure», s'est réjouie l’agence de presse du Front.

Hier, le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya, a réaffirmé la position officielle du Japon concernant le Polisario. «Je tiens à préciser que la présence, à cette réunion, de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité», a déclaré Iwaya devant les ministres africains et les représentants des organisations internationales réunis pour la conférence.

Cette participation survient quelques mois après que l’Union européenne a accepté la présence de membres du Polisario à la réunion ministérielle tenue le 28 juin à Rome avec l’Union africaine, axée sur le développement agricole en Afrique.

En dehors des réunions avec le Japon et l'UE, les autres partenaires de l’Union africaine, tels que la Russie, la Chine, la Turquie, l’Italie, la Corée du Sud, l’Indonésie et les États-Unis, continuent d’exclure le Polisario.