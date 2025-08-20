Menu
«Atoman», le film marocain de super-héros arrive sur Amazon Prime Video

Temps de lecture: 1'

À partir du 29 août 2025, le film marocain «Atoman», réalisé par Anouar Moatassim, débarque en exclusivité sur Amazon Prime Video. Ce long métrage plonge dans l'univers des super-héros avec une touche marocaine.

Fruit d'une collaboration entre la France, la Belgique et le Maroc, le film réunit une distribution éclectique. Lartiste, rappeur franco-marocain, y tient le rôle principal. Il est entouré de Sami Naceri, acteur franco-algérien, de Sarah Perles, actrice belgo-marocaine, ainsi que du rappeur français Doudou Masta.

«Atoman» mélange science-fiction, action et comédie. L'intrigue suit Hakim, un hacker marocain qui découvre qu'il a hérité de super-pouvoirs de la mythique cité d'Atlantis, se retrouvant ainsi dans la peau d'un super-héros chargé de prévenir le chaos.

Le tournage s'est déroulé au Maroc et en Belgique, avant que le film ne soit présenté en avant-première au Brussels International Fantastic Film Festival et ne rejoigne le catalogue international d'Amazon Prime Video.

