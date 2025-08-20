La police espagnole saisit 1,5 tonne de haschisch caché dans de fausses oranges du Maroc

La police nationale espagnole dans la région de Malaga a réussi à intercepter 1 579 kilogrammes de haschisch en provenance du Maroc, habilement dissimulés à l'intérieur d'un camion qui semblait transporter une cargaison d'oranges. Cette opération constitue l'un des coups les plus importants portés contre les réseaux de trafic de drogue dans la région cette année, selon les médias espagnols.

Les enquêteurs ont été stupéfaits par la méthode innovante utilisée par les trafiquants, car les drogues étaient placées dans des boules enveloppées de plastique de couleur orange, méticuleusement conçues pour imiter la forme et la couleur des oranges, dans le but d'échapper aux inspections routières.

Les autorités surveillaient de près le camion lorsqu'elles ont remarqué une petite voiture le suivant, transportant deux individus qui semblaient anxieux et exécutaient des manœuvres de contre-surveillance. C'est une technique courante utilisée par les réseaux criminels pour surveiller leurs cargaisons.

Lorsque la police a tenté d'arrêter les deux véhicules, les occupants de la petite voiture se sont enfuis à toute vitesse, tandis que la police a réussi à intercepter le camion à l'une des sorties.

Le conducteur du camion et son assistant ont été arrêtés et placés en détention provisoire après avoir été présentés à la justice. Pendant ce temps, les enquêtes se poursuivent pour identifier les individus en fuite dans la petite voiture et démanteler le réseau criminel.