Tanger : arrestation d’un Danois recherché dans une affaire de meurtre

Les forces de l'ordre à Tanger ont réussi à interpeller, ce mardi 19 août, un jeune Danois de 26 ans d'origine palestinienne. L'homme était recherché par la justice danoise dans le cadre d'un mandat d'arrêt international pour meurtre avec préméditation.

D'après une source sécuritaire, l'arrestation a eu lieu à Tanger. La vérification de son identité via la base de données d'Interpol a confirmé qu'il faisait l'objet d'une notice rouge, émise par le Bureau central national de Copenhague au Danemark.

L'enquête préliminaire révèle que cet individu est suspecté d'avoir participé à un meurtre prémédité par arme à feu, survenu en juillet 2025 à Tingberg, au Danemark.

Le suspect est actuellement en détention, en attendant sa présentation au procureur du Roi. Parallèlement, le Bureau central national «Interpol Rabat», sous la supervision de la Direction générale de la sécurité nationale (DGSN), a pris contact avec son homologue danois pour l'informer de l'arrestation.