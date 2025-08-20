Bournemouth signe l'international marocain Amine Adli

L'international marocain, Amine Adli, aurait rejoint Bournemouth (Angleterre) en provenance du Bayer Leverkusen (Allemagne). L'accord a été finalisé pour un montant de 29 millions d'euros, et le joueur passera sa visite médicale dans les prochaines 24 heures, selon le journaliste italien spécialisé Fabrizio Romano.

Après Ben Doak, #AFCB signe également Adli, suite au feu vert de Leverkusen après l'arrivée d'Echeverri. pic.twitter.com/dlgN67ie3U — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 août 2025

Amine Adli, âgé de 25 ans, a disputé 148 matchs avec Leverkusen au cours des quatre dernières saisons, toutes compétitions confondues. Il a inscrit 23 buts et délivré 25 passes décisives.