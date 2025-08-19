Maroc : Grâce royale au profit de 881 personnes

A l’occasion de l’anniversaire de la Révolution du roi et du peuple, le roi Mohammed VI a accordé sa grâce à 881 personnes, dont 676 en détention et 205 en liberté, condamnées par différents tribunaux du Maroc, annonce le ministère de la Justice dans un communiqué.

Ces personnes sont au nombre de 881 et se présentent comme suit :

* Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention sont au nombre de 676 détenus se répartissant comme suit :

-Grâce sur le reliquat de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 09 détenus.

-Remise de la peine d’emprisonnement ou de réclusion au profit de 667 détenus.

* Les bénéficiaires qui sont en liberté sont au nombre de 205 personnes se répartissant comme suit :

-Grâce sur la peine d’emprisonnement ou son reliquat au profit de 38 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement avec maintien de l’amende au profit de 10 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende au profit de 142 personnes.

-Grâce sur la peine d’emprisonnement et d’amende au profit de 13 personnes.

-Grâce sur la peine d’amende et le reliquat d’emprisonnement au profit de 2 personnes.