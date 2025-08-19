Défense : Une délégation des FAR s’est rendue en Mauritanie

Une délégation militaire marocaine, dirigée par le contre-amiral Khalil Bachiri, inspecteur général adjoint des Forces armées royales (FAR) chargé de la presse, a effectué une visite de travail en Mauritanie, a annoncé ce mardi 19 août l’armée mauritanienne dans un communiqué.

Hier à Nouakchott, la mission marocaine s’est rendue au siège de la Direction de la communication et des relations publiques de l'État-Major Général des armées en Mauritanie.

Les discussions entre les militaires mauritaniens et les FAR ont porté sur «l’examen des futurs axes de coopération conjointe dans le domaine de la communication et des relations publiques».

«Au cours de cette séance, les aspects fondamentaux de la future coopération entre le Maroc et la Mauritanie dans le domaine de la communication et des relations publiques ont été examinés, en s'appuyant sur l'expérience des deux pays dans ce domaine. Des visites de terrain dans divers départements et ateliers affiliés à la Direction ont également été prévues.»

La visite de la délégation des FAR en Mauritanie s’est conclue par la signature du procès-verbal final.