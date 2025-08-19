Espagne : Un Marocain arrêté pour un incendie qui a ravagé 31 hectares

La Garde civile espagnole a arrêté un ressortissant marocain âgé de 48 ans, soupçonné d'avoir délibérément déclenché un incendie qui a consumé environ 31 hectares de pâturages dans le parc régional de la rivière Manzanares, près de la ville de Colmenar Viejo, en périphérie de Madrid.

Selon les informations disponibles, l'incendie s'est déclaré le 21 juillet dans une zone végétalisée adjacente à l'autoroute M-618. Cet incident a nécessité l'activation du plan de protection civile pour lutter contre les incendies de forêt et a conduit à la fermeture de la circulation entre les kilomètres 9 et 11 de cette même route dans les deux sens.

Comme l'ont expliqué des sources de la Garde civile à Europa Press, l'unité de protection de la nature à Madrid a entrepris l'enquête sur l'incident. Un chien impliqué dans les opérations de recherche a réussi à détecter la présence d'accélérateurs à l'origine de l'incendie, confirmant ainsi la nature délibérée du sinistre.

Les investigations ont finalement conduit à l'identification et à l'arrestation du suspect, qui a été accusé d'avoir intentionnellement déclenché un incendie de forêt avant d'être déféré aux autorités judiciaires compétentes.