Sion Assidon : Les explications de la Cour d’appel de Casablanca sur l’enquête

Le procureur général du roi près la Cour d’appel de Casablanca a déclaré, ce mardi, que l’enquête pour définir les circonstances dans lesquelles le militant des droits humains Sion Assidon a été trouvé inconscient à son domicile suivait son cours. Dans un communiqué, le parquet explique que deux employés s’étaient présentées à la police, le 11 août dernier, indiquant que le concerné ne s’était pas rendu à son lieu de travail et qu’il restait injoignable. Devant son domicile dans la ville de Mohammedia, ils avaient constaté que sa voiture était toujours garée.

Selon le communiqué, la police judiciaire s’est aussitôt rendue sur place. Après avoir ouvert la d’entrée gâce à un spécialiste, les enquêteurs ont trouvé un escabeau, une scie, une pioche et un sécateur dans le jardin de la maison, outre des restes de végétaux taillés. À l’intérieur du domicile, Sion Assidon a été retrouvé inconscient mais encore en vie, sur un canapé. Il a immédiatement été transféré à l’hôpital.

La même source indique qu’à l’intérieur, les enquêteurs ont trouvé également plusieurs objets personnels du militant, coordinateur national du mouvement BDS Maroc. Parmi ces effets figurent des chaussures avec des traces d’herbes, un téléphone portable, des clés, deux ordinateurs portables et des livres rangés, sans trace d’effraction.

Par ailleurs, une caméra de surveillance installée devant la maison au coin de la rue où Sion Assidon habite a montré que ce dernier était rentré chez lui seul, le 9 août à 10h36, portant les mêmes habits avec lesquels il a été trouvé deux jours plus tôt. Les images indiquent également que sa voiture était restée garée au même endroit, jusqu’à l’arrivée de la police. Sur place, celle-ci a effectué des prélèvements biologiques et d’empreintes sur les outils et dans le domicile. Les résultats ont révélé uniquement les empreintes du résident.

Concernant les témoignages des voisins, le procureur général a affirmé qu’un ouvrier travaillant dans la maison voisine a déclaré avoir vu Sion Assidon, samedi après-midi, occupé à tailler les arbres sur une échelle. Pour sa part, le propriétaire de la maison voisine a dit avoir demandé au militant de tailler les plantes de son jardin ce même jour et l’avoir vu faire.

A la lumière des éléments reccueillis, le parquet indique que l’enquête en cours devrait déterminer les circonstances des faits pour envisager les suites adéquates. Depuis l’incident, Sion Assidon a été opéré pour une décompression cérébrale dans sa ville de résidence, avant d’être transféré à l’hôpital universitaire international Cheikh Khalifa de Casablanca, où il est admis en soins intensifs.