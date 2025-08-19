Maroc : Une arrestation après le viol d'un mineur au moussem Moulay Abdellah Amghar

Dans un nouveau développement dans l'affaire du viol collectif d'un mineur durant le moussem Moulay Abdellah Amghar, le procureur général du roi près la Cour d'appel d'El Jadida a ordonné, mardi, la détention d'un adulte pour son implication présumée dans les faits. Les identités d'autres mis en cause ont également été déterminées, tandis que les investigations suivent leur cours.

Hier, le mineur a été soumis à un examen médico-légal et a été entendu en présence de sa mère. Le ministère public près la Cour d'appel d'El Jadida avait ouvert une information judiciaire. Dans ce contexte, l'association Touche pas à mon enfant a salué l'«approche ferme du procureur général».

Par ailleurs, l'ONG a annoncé qu'elle se portait partie civile «pour soutenir la victime, sa famille et suivre l'affaire pas à pas au tribunal, ce manière à ce que les mis en cause reçoivent les peines appropriées».

La semaine dernière, le moussem Moulay Abdellah Amghar à El Jadida a été marqué par le drame, lorsqu'un garçon de 13 ans a été drogué puis violé par un groupe de jeunes hommes. La victime souffre de graves complications physiques et psychologiques.