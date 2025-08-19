Futsal : L’équipe féminine du Maroc au Brésil pour préparer le Mondial

La sélection féminine de futsal du Maroc est au Brésil, du 18 au 25 août 2025, pour prendre part à la troisième édition du Tournoi international de Xanxerê. La participation de l’équipe nationale à cette compétition amicale s’inscrit dans le cadre des préparations de la première Coupe du monde féminine de la discipline, prévue du 21 novembre au 7 décembre 2025 aux Philippines, fait savoir la Fédération royale marocaine de football (FRMF).

Championne d’Afrique en titre, la sélection du Maroc rencontre la Colombie, mercredi 20 août, pour son premier match amical au Brésil. Le lendemain, jeudi, elle affrontera le pays hôte, pour jouer face au Guatemala, vendredi, indique encore la fédération.

Pour cette phase préparatoire, le sélectionneur national Adil Sayeh a compté principalement sur un contingent de professionnelles issues des clubs locaux. Parmi les seize convoquées, seule Jasmine Damraoui évolue à l’étranger, sous les couleurs de la Besançon Académie Futsal (France).

Liste des convoquées :

Kawtar Bentaleb (Renaissance sportive de Berkane – RSB), Chaimae Aasem (Union Touarga sportive – UTS), Chaimae Drissi (RSB), Jasmine Demraoui (Besançon Académie Futsal), Siham Tadlaoui (Jawharat Larache), Drissia Korrych (Fath union sport – FUS), Nadia Laftah (Wydad athletic club – WAC), Malak Zaid Alkilani (Sporting club Casablanca), Amal El Eoufi (Hilal Témara), Chaymaa Mourtaji (UTS), Samia Fikri (FUS), Meriem Hajri (UTS), Laila Jbili (Raja Aïn Harrouda), Soumia Hadi (RSB), Chirine Knaidil (FUS), Rajae Lazaar (WAC).