TICAD 9 : Le Japon affirme sa non-reconnaissance du Polisario

En ouverture de la réunion ministérielle de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), mardi à Yokohama, le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya a une nouvelle fois clarifié la position officielle de son pays concernant le Polisario.

«Je tiens à préciser que la présence dans cette réunion de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité», a déclaré Iwaya, devant les ministres africains et les représentants des organisations internationales réunies pour la conférence.

Cette déclaration solennelle intervient en cohérence avec les précédentes prises de position japonaises, notamment lors de la réunion des hauts fonctionnaires et dans les déclarations publiques du chef de la diplomatie japonaise.

Le Japon, attaché à la légitimité internationale, a ainsi tenu à prévenir toute ambiguïté, soulignant que l’intrusion de l’entité séparatiste dans des réunions sous couvert de l’Union africaine (UA), ne lui confère pour autant aucune légitimité étatique.

Cette prise de position rejoint celle de l’ONU et de la majorité écrasante de ses États membres, qui refusent de reconnaître l’entité séparatiste et soutiennent largement l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007.

La TICAD 9 se déroule à Yokohama au Japon, du 19 au 23 août. Son objectif principal est de promouvoir le développement et la coopération en Afrique, dans la paix et la stabilité.