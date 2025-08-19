Menu
Brève

TICAD 9 : Le Japon affirme sa non-reconnaissance du Polisario

(avec MAP)
Publié Temps de lecture: 1'
Takeshi Iwaya, ministre des Affaires étrangères du Japon

En ouverture de la réunion ministérielle de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), mardi à Yokohama, le ministre japonais des Affaires étrangères, Takeshi Iwaya a une nouvelle fois clarifié la position officielle de son pays concernant le Polisario.

«Je tiens à préciser que la présence dans cette réunion de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité», a déclaré Iwaya, devant les ministres africains et les représentants des organisations internationales réunies pour la conférence.

Cette déclaration solennelle intervient en cohérence avec les précédentes prises de position japonaises, notamment lors de la réunion des hauts fonctionnaires et dans les déclarations publiques du chef de la diplomatie japonaise.

Le Japon, attaché à la légitimité internationale, a ainsi tenu à prévenir toute ambiguïté, soulignant que l’intrusion de l’entité séparatiste dans des réunions sous couvert de l’Union africaine (UA), ne lui confère pour autant aucune légitimité étatique.

Cette prise de position rejoint celle de l’ONU et de la majorité écrasante de ses États membres, qui refusent de reconnaître l’entité séparatiste et soutiennent largement l’initiative d’autonomie présentée par le Maroc en 2007.

La TICAD 9 se déroule à Yokohama au Japon, du 19 au 23 août. Son objectif principal est de promouvoir le développement et la coopération en Afrique, dans la paix et la stabilité.

golden eagle
Date : le 19 août 2025 à 14h20
L'algerie reconnaissante pour cette gifle japonaise.
anakine01
Date : le 19 août 2025 à 13h33
le Japon aurait pu faire comme la Chine et le Russie, sommet Japn Afrique, et pas UA, et c'Est lui décide. bref, en même temps, des gifles comme ca: «Je tiens à préciser que la présence dans cette réunion de toute entité que le Japon ne reconnaît pas comme État n’affecte en rien la position du Japon concernant le statut de cette entité» ils doivent bien les aimer les zribistes et leurs rejeton.
Dernière modification le 19/08/2025 14:20
