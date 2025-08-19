Viol collectif d’un mineur à El Jadida : indignation de l'association «Touche Pas à Mon Enfant»

Au cœur de la polémique suscitée par le viol collectif d'un mineur lors du Moussem Moulay Abdellah Amghar à El Jadida, l'association «Touche Pas à Mon Enfant» a exprimé sa vive indignation, qualifiant cet acte de «brutal, dépourvu de toute humanité ou compassion».

L'organisation, dédiée à la protection des enfants contre toutes formes d'abus et de violence, a déclaré dans un communiqué que ce crime ignoble constitue «une violation flagrante des droits des enfants. Il met en lumière les dangers persistants auxquels nos enfants sont exposés en raison d'un manque de mesures dissuasives efficaces contre les agresseurs».

Face à cette situation, l'association a affirmé sa totale solidarité avec la victime et sa famille, appelant à une enquête rapide et approfondie, et à ce que tous les responsables soient traduits en justice et sévèrement punis. «Nous apporterons un soutien juridique, social et psychologique à l'enfant victime et à sa famille», a-t-elle ajouté.

Par ailleurs, l'organisation, dirigée par Najat Anwar, a plaidé pour des sanctions légales plus rigoureuses à l’encontre des crimes de viol et d'agression sexuelle sur mineurs, ainsi que pour la mise en place de mécanismes garantissant la protection et le soutien psychologique et social des victimes.

Le Moussem Moulay Abdellah Amghar à El Jadida a été le théâtre d'un drame la semaine dernière, lorsqu'un garçon de 13 ans a été drogué et agressé sexuellement par un groupe de jeunes hommes. L'enfant souffre actuellement de lourdes séquelles physiques et psychologiques.