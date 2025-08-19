Le roi Mohammed VI ordonne l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire à Gaza

En témoignage du soutien permanent et de la solidarité tangible du roi Mohammed VI, président du Comité Al-Qods, envers le peuple palestinien frère, le souverain a donné ses instructions pour l’envoi d’une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza, indique, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide est composée d’environ 100 tonnes de denrées alimentaires et de médicaments, spécifiquement destinés aux catégories vulnérables, particulièrement les enfants et les nourrissons, précise la même source. Le roi a tenu à ce que cette aide humanitaire soit, comme les précédentes, acheminée par avions, et livrée de manière urgente et directe aux bénéficiaires parmi les frères palestiniens.

Cette initiative royale reflète la préoccupation constante du souverain quant à la situation humanitaire critique que traverse la population de Gaza, ainsi que l’engagement indéfectible du roi à soulager ses souffrances, conclut le communiqué.