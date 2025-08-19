Maroc : L’état de santé de Sion Assidon reste «stable mais grave», selon son entourage

Le militant des droits humains Sion Assidon reste admis en soins intensifs à l’hôpital universitaire international Cheikh Khalifa de Casablanca, où son état est «stable mais grave», selon l’équipe médicale. Dans une déclaration parvenue à Yabiladi, les proches et les amis du coordinateur national du mouvement BDS Maroc (Boycott, désinvestissement et sanctions) expliquent que son hospitalisation a été décidée lorsqu’il a été trouvé inconscient à son domicile, le 11 août dernier à Mohammedia.

Un premier scanner «a révélé un hématome au niveau du cerveau avec des contusions cérébrales, ainsi qu’une une atteinte pulmonaire d’origine infectieuse». L’activiste de 77 ans a été opéré pour une décompression cérébrale, avant son transfert à Casablanca. Actuellement dans le coma, il est «en réanimation sous assistance respiratoire», tout en recevant «les traitements conventionnels dictés par son état».

«Son infection pulmonaire est traitée par des antibiotiques étant donné qu’aucune opération chirurgicale à ce niveau, d’après les médecins, n’est ni appropriée ni envisageable», déclare encore son entourage. Dans ce contexte, les médecins «ne peuvent se prononcer pour l’instant sur un quelconque pronostic».

Pour l’heure, «une enquête est en cours d’instruction par la police judiciaire sous la supervision du parquet». A ce titre, les proches espèrent que «la lumière sera faite dans les meilleurs délais et que les conclusions des investigations seront communiquées rapidement».

L’intervention à domicile a été effectuée sur autorisation de la police et du procureur du roi à Mohammedia, pour permettre de forcer la serrure, effectuer «les relevés des indices apparents susceptibles d’éclairer l’enquête» et prendre en charge le militant. Quelques jours avant, son entourage s’est inquiété face à ses absences de ses rendez-vous habituels.