Nouveaux développements dans l'affaire du jeune berger Mohamed Bouslikhen à Midelt

Le mystère entourant la mort du jeune berger Mohamed Bouslikhen, survenue dans la commune d'Agbalou N'Cerdan, province de Midelt, prend une nouvelle tournure avec l'ouverture d'une enquête requalifiée en affaire de meurtre.

L'avocat des parents de la victime, Sabri Lhou, a annoncé que la première audience de l'enquête pour meurtre avec préméditation contre X est fixée au 28 août 2025.

Dans une publication sur sa page Facebook, il a précisé que la famille lui a accordé «une procuration spéciale et authentifiée pour faire appel à Sa Majesté le Roi dans le cadre de sa compétence constitutionnelle pour protéger les droits et libertés individuels et collectifs», ainsi que «pour correspondre avec des organisations nationales, régionales et internationales», et «pour former un comité de défense et entreprendre des fonctions de coordination.»

Les faits remontent à juin dernier, lorsque le corps de Mohamed Bouslikhen a été découvert à Agbalou N'Cerdan, une corde autour du cou. Le procureur du Roi près la Cour d'appel d'Errachidia a indiqué dans un communiqué du 9 juillet 2025 que les investigations judiciaires avaient été lancées dès la découverte du corps. L'autopsie initiale a révélé que la cause du décès était une strangulation par une corde, sans signes de violence sexuelle ou physique.