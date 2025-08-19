Espagne : Arrestation de deux Marocains à Lleida pour terrorisme djihadiste

Dans le cadre d'une opération conjointe entre les autorités espagnoles et marocaines, deux individus d'origine marocaine ont été arrêtés dans la région de Lleida. L'un des suspects, âgé de 26 ans, avait déjà purgé une peine de prison au Maroc pour des activités liées au terrorisme djihadiste.

Selon des sources médiatiques espagnoles, le principal suspect avait pénétré clandestinement à Melilla il y a environ deux ans avant de s'installer à Lleida, où il a été appréhendé. Avant son arrestation, il avait travaillé dans le commerce de vêtements d'occasion, mais montrait des signes inquiétants de radicalisation, accédant fréquemment à des sites de propagande djihadiste.

Les autorités soupçonnent qu'il était impliqué dans des activités de recrutement et d'endoctrinement, préparant potentiellement des attaques terroristes. Parmi ses cibles figurait le deuxième individu arrêté, âgé de 24 ans, qui avait déjà été mêlé à des délits mineurs et se trouve actuellement sous contrôle judiciaire.

Lors des perquisitions menées jeudi dernier aux domiciles des suspects, la police a saisi plusieurs appareils électroniques contenant des matériaux de propagande liés à l'organisation «Daesh».