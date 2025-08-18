Maroc : La ville de Laâyoune enregistre une température record de 49,2°C

La ville de Laâyoune a enregistré, le 9 août 2025, une température record de 49,2°C, bien supérieure à celle historique de 47°C affichée en 2016. La Direction générale de la météorologie (DGM) a confirmé, lundi, un «record absolu et mensuel» qui s’explique notamment par les vents chauds et sec du chergui, venus du Sahara. Ce pic a été accentué par les conditions météorologiques particulières d’anticyclone et de dépression désertique, avec un ciel dégagé qui a amplifié le réchauffement en journée.

Ce record est d’ailleurs enregistré à une période où la DGM alerte sur des vagues de chaleur successives depuis le début de l’été, que ce soit dans le centre du Maroc, certaines zones côtières, ou encore le sud. Citée par l’AFP, l’instance de météorologie a fait état, dimanche, de températures supérieures de 3 à 13°C aux normales saisonnières. Dans ce sens, le mercure a affiché plus de 40°C dans 19 villes du pays.

Selon la DGM, l’année 2024 a jusque-là été la plus chaude au Maroc, avec des températures 1,49°C plus élevées que la moyenne par rapport à la période 1991-2020. Dans un contexte de réchauffement climatique mondial, la ville d’Agadir a par ailleurs enregistré un record national de 50,4°C, vendredi 11 août 2023. Il s’agit desomais d’un précédent, depuis que les relevés météorologiques sont d’usage dans le pays.

Le précédent record remonte à 2012 et à 2021, lorsqu’une température de 49,6° a été enregistrée respectivement à Marrakech et à Sidi Slimane.