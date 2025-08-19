Aéroport Mohammed V : Une femme et sa fille impliquées dans un réseau d'escroquerie en ligne

Une femme et sa fille ont été arrêtées, dimanche 17 août à l'aéroport international Mohammed V de Casablanca, à leur arrivée d'un vol en provenance d'un pays d'Asie du Sud. Elles sont soupçonnées d'implication dans un réseau criminel d'escroquerie. Des sources sécuritaires ont rapporté que les deux mises en cause étaient recherchées par la police judiciaire de Meknès.

Les détails de l'enquête indiquent que les individus, ainsi que deux de leurs enfants, étaient impliqués dans l'utilisation des réseaux sociaux pour attirer des victimes en leur proposant de fausses opportunités d'investissement dans une entreprise fictive, tout en leur promettant des bénéfices irréalistes. Cette activité frauduleuse leur a permis de s'emparer de sommes dépassant 1,8 million de dirhams.

Les suspectes ont été placées en garde à vue pour les suites de l'enquête supervisée par le parquet.