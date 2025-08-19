Ksar Sghir : 2 morts et 20 blessés dans un accident de la route

Le conducteur d'un véhicule léger et un enfant ont été tués dans un accident de la route, survenu lundi soir au niveau de douar Oued Alian, sur la route reliant Tanger à Ksar Sghir. Le drame est dû à une collision entre un véhicule de transport de travailleurs et deux véhicules légers, selon une source locale.

L'accident a également fait 19 blessés, avec des degrés de gravité divers. Six d'entre eux sont dans un état critique et ont été transportés d'urgence à l'hôpital régional Mohamed V à Tanger, tandis que les corps des défunts ont été placés à la morgue.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'accident, qui serait dû à une vitesse excessive et à un dépassement sur une ligne continue, selon la même source.