Brahim Diaz entame la saison avec le Real Madrid face à Osasuna

L’international marocain Brahim Diaz entame sa saison en Liga avec le Real Madrid, ce mardi 19 août au Santiago Bernabéu, en affrontant Osasuna. Il fait partie de la composition des 22 joueurs convoqués par l’entraîneur Xabi Alonso, qui a dévoilé sa liste hier. Le jeune hispano-marocain Thiago Pitarch y figure également.

En tant que milieu offensif, Brahim Diaz est un valeur sûre pour son entraîneur, qui a eu des mots pour lui en conférence de presse. «Je l’ai vu dans une excellente forme. Je le connais bien, il a quelque chose de différent des autres», a déclaré Xabi Alonso. Selon le coach, le Lion de l’Atlas «comprend parfaitement le positionnement» et «il est exceptionnel dans les petits espaces». «Ce n’est pas une surprise de le voir évoluer à ce niveau», a-t-il ajouté.

Autant dire que Xabi Alonso voit en Brahim Diaz les qualités dont le Real Madrid aura besoin en ce début de saison, particulièrement dans les matchs serrés où le jeu dans les zones réduites peut être décisif.

Outre Brahim Diaz, Xabi Alonso compte les joueurs clé du club pour ce début de saison, notamment Kylian Mbappé et Vinicius Júnior.