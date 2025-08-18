Sidi Kacem : le début de l'industrie pétrolière au Maroc et parmi les premiers pays arabes

La ville de Sidi Kacem, jadis connue sous le nom de «Petitjean» à l'époque du protectorat français, a été le théâtre des premières découvertes de pétrole en Afrique du Nord. Cet événement, survenu bien avant les découvertes pétrolières dans le Golfe et d'autres régions africaines, a redéfini le destin de Sidi Kacem et de l'économie marocaine, jetant les bases de l'industrie pétrolière du pays.

Les premières recherches pétrolières dans la région du Golfe ont débuté en 1925 à Bahreïn. Les découvertes qui ont suivi ont propulsé ces pays au premier plan de la production énergétique mondiale.

Mais dès 1914, des suintements de pétrole ont été repérés près du Rif et à l'est de la plaine du Gharb, attirant l'attention de plusieurs entreprises privées et entraînant de nombreuses prospections dans la région.

Des résultats prometteurs ont été obtenus à Jebel Selfat, notamment après une éruption soudaine de pétrole suivie d'un incendie. D'autres gisements ont été découverts à Jbel Boudraa et à la lisière de Jbel Outita, faisant du Maroc le premier pays africain à produire du pétrole.

Une étude publiée par l'Université Ibn Tofail en 2022, intitulée "L'Histoire de l'Industrie des Hydrocarbures à Sidi Kacem durant le Protectorat Français et à l'Aube de l'Indépendance au Maroc", rappelle qu'en 1918, la Compagnie de Recherche et de Forage a été créée pour explorer le Maroc et la Tunisie. Une filiale, la Compagnie Chérifienne de Recherche et de Forage, a été établie avec un soutien militaire pour mener des prospections sur environ 90 000 hectares au Maroc.

Les efforts à Jbel Selfat ont rapidement porté leurs fruits, avec le début du forage le 14 septembre 1919. Une première couche de pétrole a été découverte à 90 mètres de profondeur le 7 novembre de la même année.

Les tests de pompage ont estimé un débit de 2 500 mètres cubes par jour à partir de cette couche initiale. Ce n'était que le début, mais ces résultats encourageants ont incité à poursuivre des études exploratoires approfondies.

Des débuts prometteurs avant la désillusion

Face à ces perspectives prometteuses, plusieurs sociétés de forage marocaines ont fusionné, collaborant avec la Compagnie Française des Pétroles et d'autres entreprises européennes pour établir la Compagnie Chérifienne des Pétroles (SCP) en avril 1929, bénéficiant d'un soutien substantiel du gouvernement français.

Cela a créé l'entité la plus influente pour l'exploration des hydrocarbures dans les territoires sous contrôle français. Ainsi, Sidi Kacem, autrefois un centre agricole, s'est transformée en un pôle dynamique grâce au pétrole, devenant un moteur de croissance économique et un symbole de modernité. La ville a été choisie pour accueillir la première raffinerie de pétrole en 1934, destinée à approvisionner le Maroc en carburant.

Cependant, au fil des années, les espoirs placés dans le pétrole marocain se sont progressivement dissipés. La baisse de la production dans l'ouest du pays a rapidement conduit à une chute de la production nationale à moins de 100 000 tonnes, atteignant 92 335 tonnes en 1960 et 80 000 tonnes en 1961.

Après l'épuisement des champs découverts, la Compagnie Chérifienne des Pétroles a commencé à importer du pétrole brut pour le raffiner à Sidi Kacem. En 1997, la compagnie a été privatisée puis fusionnée avec la Samir en 1999.