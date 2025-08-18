Gaza : Comme en 2010, une flottille de paix unit les pays du Maghreb

Lever le blocus imposé depuis des années par l'armée israélienne sur la population de Gaza est l'objectif d'une nouvelle flottille de paix actuellement en préparation. Le départ des bateaux d'activistes internationaux pro-Palestine est prévu pour le 31 août depuis les côtes espagnoles et le 4 septembre à partir des ports tunisiens.

À l'approche de cette échéance, des organisations marocaines ont appelé leurs militants à s'engager activement dans cette initiative. Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), dirigé par Nabil Benabdellah, a exhorté ses membres à participer massivement à une opération visant à «mettre à nu la complicité de l'ordre international dans les crimes de guerre et le génocide» contre le peuple palestinien.

«Nous soulignons que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat maghrébin réunissant le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, affirmant ainsi l'unité des pays maghrébins dans le soutien à la cause palestinienne et la défense de Gaza», déclare le PPS.

Des Maghrébins vers Gaza, comme en juin 2010

Le Groupe d'action nationale pour la Palestine a également rejoint la flottille de paix. «Cet engagement reflète notre responsabilité nationale, régionale et humanitaire aux côtés de notre peuple dans la bande de Gaza, confronté depuis de nombreuses années à une guerre d'extermination et à un blocus étouffant. Il affirme également que le peuple marocain, avec toutes ses composantes et ses forces vives, est présent dans la lutte pour la liberté, la dignité et la justice», souligne l'ONG dans un communiqué.

Pour rappel, le journaliste marocain Mohamed El Bakkali était à bord du bateau «Handala», qui se dirigeait vers Gaza, mais a été arraisonné le 26 juillet dernier par l'armée israélienne dans les eaux internationales de la Méditerranée.

La participation des Maghrébins à ces initiatives de paix en faveur de Gaza remonte à juin 2010, lors de la «flottille de la liberté» lancée depuis les ports turcs. Des islamistes du PJD, dont Abelkader Amara, alors député et actuellement président du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que trois membres d'Al Adl wal Ihsane, étaient à bord des navires, mitraillés par l'armée israélienne dans les eaux internationales de la Méditerranée. Cette intervention avait fait neuf morts et des dizaines de blessés parmi les activistes internationaux.

Lors de l'opération de 2010, 41 ressortissants maghrébins ont participé : 32 Algériens, 7 Marocains et 2 Mauritaniens. Tous sont rentrés chez eux sains et saufs.