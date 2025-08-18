Menu
Grand Angle

Gaza : Comme en 2010, une flottille de paix unit les pays du Maghreb

Comme en juin 2010, des Maghrébins se préparent à participer, à bord de bateaux, à une opération humanitaire à destination de Gaza. Le PPS de Nabil Benabdellah et le Groupe d’action nationale pour la Palestine mobilisent leurs militants pour prendre part à l’initiative.

Publié
Archive / DR

Lever le blocus imposé depuis des années par l'armée israélienne sur la population de Gaza est l'objectif d'une nouvelle flottille de paix actuellement en préparation. Le départ des bateaux d'activistes internationaux pro-Palestine est prévu pour le 31 août depuis les côtes espagnoles et le 4 septembre à partir des ports tunisiens.

À l'approche de cette échéance, des organisations marocaines ont appelé leurs militants à s'engager activement dans cette initiative. Le Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), dirigé par Nabil Benabdellah, a exhorté ses membres à participer massivement à une opération visant à «mettre à nu la complicité de l'ordre international dans les crimes de guerre et le génocide» contre le peuple palestinien.

«Nous soulignons que cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat maghrébin réunissant le Maroc, la Tunisie et l'Algérie, affirmant ainsi l'unité des pays maghrébins dans le soutien à la cause palestinienne et la défense de Gaza», déclare le PPS.

Des Maghrébins vers Gaza, comme en juin 2010

Le Groupe d'action nationale pour la Palestine a également rejoint la flottille de paix. «Cet engagement reflète notre responsabilité nationale, régionale et humanitaire aux côtés de notre peuple dans la bande de Gaza, confronté depuis de nombreuses années à une guerre d'extermination et à un blocus étouffant. Il affirme également que le peuple marocain, avec toutes ses composantes et ses forces vives, est présent dans la lutte pour la liberté, la dignité et la justice», souligne l'ONG dans un communiqué.

Pour rappel, le journaliste marocain Mohamed El Bakkali était à bord du bateau «Handala», qui se dirigeait vers Gaza, mais a été arraisonné le 26 juillet dernier par l'armée israélienne dans les eaux internationales de la Méditerranée.

La participation des Maghrébins à ces initiatives de paix en faveur de Gaza remonte à juin 2010, lors de la «flottille de la liberté» lancée depuis les ports turcs. Des islamistes du PJD, dont Abelkader Amara, alors député et actuellement président du Conseil économique, social et environnemental, ainsi que trois membres d'Al Adl wal Ihsane, étaient à bord des navires, mitraillés par l'armée israélienne dans les eaux internationales de la Méditerranée. Cette intervention avait fait neuf morts et des dizaines de blessés parmi les activistes internationaux.

Lors de l'opération de 2010, 41 ressortissants maghrébins ont participé : 32 Algériens, 7 Marocains et 2 Mauritaniens. Tous sont rentrés chez eux sains et saufs.

wek up
Date : le 19 août 2025 à 00h36
Cette flotille comprendra des dizaines de bâteaux et pas moins de 44 nationalités dont l'objectif est de briser le blocus et la famine de ce qui reste des Gazaouis.
golden eagle
Date : le 19 août 2025 à 00h27
""Une flottille de la paix unit les pays du maghreb "". Les pays du Maghreb unis , la bonne blague. L'algerie a dépensé une fortune colossale pour détruire les pays du Maghreb. Il faut dire : quelques personnes maghrébines.
wek up
Date : le 19 août 2025 à 00h26
Ils vont rejoindre un mouvement citoyen international https://globalsumudflotilla.org/
Benoona
Date : le 19 août 2025 à 00h24
Absolument, elle unit les pays du Maghreb. Zriba nous fait la guerre pour des microbes depuis 60 ans. La Tunisie, sous Qais, invite Ben Battoch et devient une wilaya de Chengriha. La Mauritanie est un jour avec nous, le jour d’après contre nous. Quant à la Libye, elle continue de reconnaître le Polisario pour nous remercier des réunions de Skhirat.
Dernière modification le 19/08/2025 00:36
