Défense : Les FAR présents à un exercice naval organisé par les Etats-Unis

La marine des États-Unis s'apprête à lancer une nouvelle édition de l'exercice UNITAS, qui se déroulera du 16 septembre au 6 octobre. Cet événement rassemblera «environ 8 000 militaires de 25 pays alliés et partenaires», selon un communiqué de la marine américaine. Les Forces armées royales (FAR) du Maroc figureront parmi les participants à ces manœuvres militaires, initiées pour la première fois en 1960.

UNITAS représente une opportunité pour le Maroc d'échanger son savoir-faire avec les armées de pays d'Amérique latine tels que le Chili, le Brésil, le Pérou ou la Colombie.

Le royaume est régulièrement convié à participer à des exercices navals organisés par les États-Unis, comme lors du «Phoenix Express 24», ou encore lors du «Sea Breeze 2021», qui s'est tenu en juillet 2021 dans les eaux ukrainiennes de la mer Noire.

Les marines des deux pays collaborent également lors d'exercices bilatéraux, comme l'édition 2023 de l'«Atlas Handshake». Le Maroc et les États-Unis ont par ailleurs signé, le 2 octobre 2020 à Rabat, un accord de coopération militaire d'une durée de 10 ans.

Depuis juin 2004, le royaume bénéficie du statut d'allié majeur des États-Unis hors pays de l'OTAN.