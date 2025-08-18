L’Université Hassan II de Casablanca intègre le classement de Shanghai pour la deuxième année consécutive

L’Université Hassan II de Casablanca (UH2C), a annoncé lundi avoir intégré pour la deuxième année consécutive, le prestigieux classement 2025 de l’organisation internationale Shanghai Ranking Consultancy.

Dans un communiqué, l’UH2C indique qu’elle est l’unique université marocaine à figurer dans ce palmarès de référence de l’Academic Ranking of World Universities (ARWU), qui recense chaque année les 1000 universités les plus performantes à l’échelle planétaire, se positionnant dans la catégorie 901e-1000e mondiale.

L’université souligne que cette reconnaissance, obtenue pour la deuxième année consécutive, vient consacrer l’engagement constant de l’UH2C pour l’excellence académique et scientifique, ainsi que sa vision stratégique pour le rayonnement de l’enseignement supérieur national.

Dans le domaine des sciences biologiques, l’Université se positionne dans le rang 301 – 400 au niveau mondial, ajoute-t-on de même source, soulignant que cette performance atteste de la qualité de la recherche menée dans des disciplines à fort impact sociétal et témoigne du dynamisme de ses équipes pédagogiques et scientifiques.

Par ailleurs, deux enseignants-chercheurs de L’UH2C ont brillé cette année par leur classement parmi les 200 meilleurs chercheurs mondiaux selon le AD Scientific Index 2025, à savoir Abdessalam Houmada et Idriss Benchekroun.

A travers cette distinction, l’UH2C confirme son statut d’acteur majeur de la recherche et de l’innovation, tout en contribuant au développement scientifique, économique et social du Maroc. Elle réaffirme sa mission au service de la société et son ambition d’inscrire l’enseignement supérieur marocain dans les standards internationaux de qualité et de performance.