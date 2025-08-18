Marhaba 2025 : 1 720 799 d’arrivées cet été (+3,5%), la phase des retours démarre

L’Opération traversée du détroit (OPE 2025) en Espagne a totalisé 1 720 799 de départs de voyageurs et 433 754 de véhicules vers la rive sud de la Méditerranée, soit une augmentation de 3,5% et de 3,6% respectivement par rapport à l’année précédente, selon les services de la Protection civile qui supervisent désormais la phase des retours.

Publié ce lundi, le bulletin quotidien montre que jusqu’au week-end du 16 au 17 août, 662 387 passagers (+2,4%) et véhicules 163 177 (+2,2%) sont par ailleurs concernés par cette deuxième et dernière étape du processus, coordonné du côté marocain à travers l’opération Marhaba de la Fondation Mohammed V pour la solidarité.

Lors de cette phase de retour, la ligne Tanger Med-Algésiras représente la part la plus importante en termes de passagers (242 489) et de véhicules 70 626, avec une hausse de 4,1% et 5,7% respectivement, par rapport à l’OPE 2024. Tanger Ville-Tarifa suit, avec 137 330 passagers (+12,9%) et 22 796 véhicules (12%), devant Ceuta-Algésiras qui affiche 123 434 passagers (+1,3%) et 28 313 véhicules (-1,6%). Nador-Almeria enregistre quant à elle 79 069 passagers (+5,5%) et 19 465 véhicules (+3%).

La Protection civile espagnole explique que l’augmentation du taux d’occupation par ligne et la réorganisation des horaires ont permis d’absorber la forte demande de la mi-août, pour une meilleure gestion de la fluidité au niveau des ports.