Casablanca : Une veillée silencieuse devant le lieu d’hospitalisation de Sion Assidon

Le secrétariat national du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a annoncé la tenue d’une veillée silencieuse, ce lundi 18 août à partir de 19 heures, devant l’hôpital universitaire international Cheikh Khalifa de Casablanca, où le militant Sion Assidon est admis en soins intensifs. La semaine dernière, le coordinateur de BDS Maroc (Boycott, désinvestissement et sanctions) a été initialement hospitalisé en urgence dans une clinique à Mohammedia, où il a subi une chirurgie cérébrale.

Plus tôt, Sion Assidon avait été trouvé inconscient à son domicile, avec des ecchymoses à la tête, au visage et à l’épaule. Avant cela, il a été injoignable depuis quelques jours, selon son entourage. Réuni dimanche dernier, le secrétariat national du Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation a déploré un «silence persistant des autorités judiciaires et sécuritaires concernant le cas et l’état de santé du militant».

Selon la structure, «rien ne justifie l’absence de réponse» à ses requêtes à ce sujet, «d’autant que le Parquet publie généralement ses déclarations dans les premières heures de la journée pour d’autres affaires d’intérêt public».

En l’espèce, le front a annoncé adresser directement un courrier au Parquet, «l’exhortant à mener une enquête approfondie sur les circonstances de l’accident et à informer le public» et faire connaître la vérité.

Vendredi dernier, le Parti socialiste unifié (PSU) a également appelé à «une enquête approfondie et complète». Par ailleurs, il a exhorté le ministère de la Santé et de la protection sociale à «fournir les soins médicaux nécessaires» pour sauver la vie du militant âgé de 77 ans, symbole de la cause palestinienne au Maroc.