Terrorisme : La coopération du Maroc permet l'arrestation de deux suspects en Espagne

La Police nationale espagnole a annoncé, ce lundi, avoir arrêté deux individus pour leurs liens présumés avec le terrorisme jihadiste dans la ville de Vallfogona de Balaguer (Lleida). Effectuée jeudi dernier, cette interpellation s'inscrit dans le cadre d'une large opération sécuritaire, menée en coordination directe avec la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) du Maroc.

Citant des sources sécuritaires Europa Press rapporte que les mis en cause sont deux jeunes hommes âgés de 24 et 26 ans. Ils sont accusés de s'être auto-radicalisés à travers de la propagande extrémiste, de s'engager activement dans l'endoctrinement terroriste et de participer à des activités connexes.

Les enquêtes ont commencé il y a un an et demi, après que des agences spécialisées ont détecté un individu montrant une activité en ligne intensive liée à des sites affiliés au groupe terroriste Daech.

L'un des deux suspects est particulièrement radicalisé, vu son accès régulier et continu à des plateformes jihadistes et de propagande extrémiste. Selon les enquêtes, il agissait comme intermédiaire de recrutement et d'endoctrinement dans le but de mener des attaques terroristes. Les perquisitions à domicile ont abouti à la saisie de plusieurs appareils électroniques, qui sont actuellement analysés.

Les suspects ont été déférés devant le juge d'instruction du Tribunal central n°1 de l'Audience nationale, qui a ordonné la détention provisoire du principal mis en cause.