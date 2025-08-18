L'Espagne : Arrestation d'un jeune homme avant sa tentative de fuite vers le Maroc

La Garde civile espagnole de la municipalité d'Albatera (région d'Alicante) a arrêté un homme de 24 ans impliqué dans trois cas de vol dans des véhicules, deux autres cas de vol, ainsi que cinq cas de fraude et de tromperie, juste avant qu'il ne puisse quitter le pays pour le Maroc.

Selon ce qui a été rapporté par les médias espagnols lundi, les enquêtes ont commencé en juin dernier et ont révélé que l'individu arrêté volait des cartes bancaires à l'intérieur des voitures et des maisons, puis les utilisait pour retirer de petites sommes d'argent dans un magasin de paris local, profitant de la fonctionnalité qui ne nécessite pas de code PIN pour les transactions de moins de 20 euros.

Lors d'une perquisition, plusieurs cartes bancaires appartenant à cinq victimes ont été trouvées en sa possession, y compris la carte de la mère d'un ami, qui avait été volée à son domicile alors que la famille n'était pas au courant. Les enquêtes ont précisé que certaines victimes ne remarquaient pas le vol car il entrait dans leurs voitures sans rien casser ni endommager.

Le suspect a été présenté au tribunal primaire d'Orihuela, qui a décidé de le libérer sous caution avec des mesures de précaution imposées.