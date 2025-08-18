Le ministre bahreïni des Affaires de la Défense reçoit l'ambassadeur du Maroc

Le ministre bahreïni des Affaires de la Défense, le lieutenant-général Abdullah bin Hassan Al-Nuaimi, a reçu dimanche matin l'ambassadeur du Maroc à Manama, Mustapha Benkhayi.

Lors de la rencontre, le ministre a souhaité la bienvenue à l'ambassadeur marocain, louant les relations fraternelles entre les deux royaumes, qui continuent de se développer sous l'égide des rois Hamed ben Issa Al Khalifa et Mohammed VI.

Les deux parties ont également discuté des moyens de renforcer la coopération bilatérale dans des domaines d'intérêt commun et de répondre aux aspirations des deux peuples, tout en soulignant l'importance de poursuivre la consultation et la coordination sur diverses questions régionales et internationales.

La réunion a été suivie par un certain nombre de hauts officiers de la Force de défense de Bahreïn et des responsables du ministère des Affaires de la Défense.