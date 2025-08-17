Maroc : Jusqu'à 47°C et averses orageuses de lundi à mercredi

Des averses orageuses, des chutes de grêle et rafales de vent sous orages avec une vague de chaleur, chergui et températures entre 39 et 47°C, sont attendues, du lundi 18 au mercredi 20 août, dans plusieurs provinces du Maroc, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ces averses orageuses avec chutes de grêle et des rafales de vent sous orages (20 à 40 mm) sont prévues lundi de 15h à 23h dans les provinces d'Al Haouz, Ouarzazate et Taroudant, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.

Des températures entre 44 et 47°C sont par ailleurs attendues du lundi au mercredi dans les provinces de Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Oued Ed-Dahab et Aousserd. En outre, les températures oscilleront entre 39 et 44°C lundi dans les provinces de Fahs-Anjra, Tétouan, M'diq-Fnideq, Al Hoceima, Taourirt, Oujda-Angad, Berkane, Guercif, Nador, Driouch, Chefchaouen, Larache, Ouezzane, Moulay Yacoub, Fès, Taounate, Meknès, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Benslimane, Khemisset, Khouribga, Khenifra, Sefrou, El Hajeb, Taza, Azilal, Béni Mellal, Fquih Ben Salah, Settat, Rehamna, Marrakech, Youssoufia, El Kelaa des Sraghna, Al Haouz, Essaouira, Chichaoua, Taroudant et Guelmim.