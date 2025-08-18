El Jadida : Un mineur de 13 ans victime de viol collectif au moussem Moulay Abdellah Amghar

Au-delà des festivités, le moussem Moulay Abdellah Amghar à El Jadida a été tristement marqué par un cas de viol collectif contre un mineur de 13 ans, impliquant un groupe de jeunes hommes. Selon les révélations de ce week-end, les faits se sont produits jeudi 14 août, lorsque la victime, originaire de la ville de Youssoufia, a été prise à partie par dix individus dont elle connaît l’identité.

A travers la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à El Gantour-Youssoufia dont il est le coordinateur, Hamid El-Roudi apporte son soutien à l’enfant. Dans ses déclarations à Yabiladi, le militant rapporte que les mis en cause auraient drogué le garçon, avant de le violer à tour de rôle à l’intérieur d’une tente, profitant de l’ambiance festive qui prévalait à El Jadida la semaine dernière.

Sur la base des déclarations de l’adolescent, l’associatif indique que celui-ci est dans un état «critique et désespéré, incapable même de s’asseoir», notant qu’il est orphelin de père et que sa mère souffre de troubles psychologiques. Il a souligné qu’après les faits, la victime était rentrée seule à la ville de Youssoufia en autocar.

«Il était allé assister au moussem à El Jadida. Après l’incident, il a pris un car et est rentré chez lui dans un état déplorable, ce qui a poussé sa mère à contacter les voisins, qui à leur tour nous ont contactés. À notre arrivée à l’hôpital où il a été emmené, la scène était extrêmement douloureuse.» Hamid El-Roudi, coordinateur de l’AMDH à El Gantour-Youssoufia

Des appels à lever l’impunité sur les mis en cause

A Safi, le procureur du roi près le tribunal de première instance a ordonné un examen médico-légal de la victime. Il l’a orientée, vendredi 15 août, vers l’hôpital Mohammed V de la ville. L’examen a confirmé que le jeune garçon avait été victime d’un viol collectif, dont les séquelles nécessitaient un suivi psychologique urgent. Il a de nouveau été dirigé vers le même établissement, le lendemain, pour être transféré au service des urgences en raison de son incapacité à se déplacer. Il a ensuite été transféré dans un autre établissement hospitalier à Marrakech, vu la gravité de son cas.

Toujours en état de choc, l’enfant se trouve aujourd’hui au siège de la Gendarmerie royale à El Jadida avec sa mère, pour les suites de l’enquête. Il sera également examiné par un spécialiste pour une expertise médicale, en plus d’un psychologue en raison de sa condition psychologique détériorée. Hamid El-Roudi explique que la victime vivait de petits boulot indépendants et informels, y compris la vente de sacs sur les marchés et le gardiennage de voitures.

L’association a appelé les autorités compétentes à la réactivité, face à l’ensemble des preuves disponible. Elle a également lancé un appel pour mobiliser tous les moyens légaux et s’assurer que les auteurs ne restent pas impunis, avertissant que «toute négligence ou retard dans le traitement de l’affaire serait une trahison envers l’enfant victime, sa famille et la société dans son ensemble».

Au bout de deux jours, l’affaire a créé l’onde de choc. Sur les réseaux sociaux, nombre d’internautes ont déploré le manque de mesures de sécurité durant le moussem. Par ailleurs, ils ont exigé que tous les mis en cause dans l’incident soient tenues pour responsables.