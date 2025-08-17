EAU : Le club Al Jazira met fin à son contrat avec l'entraîneur marocain Houcine Ammouta

Le club d'Al Jazira des Émirats arabes unis a annoncé, dimanche soir, la résiliation du contrat de l'entraîneur Houcine Ammouta, ainsi que de son staff assistant. La décision a été prise après que l'équipe a essuyé une défaite contre Khor Fakkan FC (2-3), lors de la première journée de la Pro League.

Dans un communiqué, le club a exprimé ses remerciements au coach marocain et à son équipe technique «pour leurs contributions durant la période passée». Le nouveau staff sera dévoilé prochainement.

Déclaration de la société Al Jazira Sports Football #AlJaziraClub pic.twitter.com/KzAEC0V2KP — Al Jazira Club (@aljazirafc) 17 août 2025

Houcine Ammouta avait pris la direction de l'équipe en juillet 2024, avec un contrat qui devait courir jusqu'en 2026.