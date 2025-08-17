Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

EAU : Le club Al Jazira met fin à son contrat avec l'entraîneur marocain Houcine Ammouta

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Le club d'Al Jazira des Émirats arabes unis a annoncé, dimanche soir, la résiliation du contrat de l'entraîneur Houcine Ammouta, ainsi que de son staff assistant. La décision a été prise après que l'équipe a essuyé une défaite contre Khor Fakkan FC (2-3), lors de la première journée de la Pro League.

Dans un communiqué, le club a exprimé ses remerciements au coach marocain et à son équipe technique «pour leurs contributions durant la période passée». Le nouveau staff sera dévoilé prochainement.

Houcine Ammouta avait pris la direction de l'équipe en juillet 2024, avec un contrat qui devait courir jusqu'en 2026.

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter