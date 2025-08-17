Arrestation de trois étudiants à Tétouan pour une campagne de boycott pro-palestinienne

Ce dimanche à Tétouan, trois étudiants affiliés à l'Organisation pour le Renouveau Étudiant ont été interpellés et conduits au poste de police. Ils menaient une campagne de boycott des produits soutenant Israël près d'un magasin Carrefour, selon un communiqué.

L'organisation a vivement critiqué cette intervention des forces de l'ordre, la qualifiant de «restriction des libertés étudiantes et civiles». Elle a souligné que l'appel des étudiants arrêtés était pacifique, reflétant une démarche civilisée et une protestation légitime contre le soutien de certaines entreprises au narratif sioniste, «et leur appui à l'entité occupante qui continue de verser le sang des innocents du peuple palestinien».

Dans ce contexte, de nombreux militants sur les réseaux sociaux ont exprimé leur solidarité avec les étudiants concernés et dénoncé les restrictions imposées aux campagnes de boycott, alors que le conflit israélo-palestinien se poursuit à Gaza.