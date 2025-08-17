Menu
Connexion Voyages Yabiladies Islam Radio Forum News
﻿
Brève

Arrestation de trois étudiants à Tétouan pour une campagne de boycott pro-palestinienne

Publié Temps de lecture: 1'
DR

Ce dimanche à Tétouan, trois étudiants affiliés à l'Organisation pour le Renouveau Étudiant ont été interpellés et conduits au poste de police. Ils menaient une campagne de boycott des produits soutenant Israël près d'un magasin Carrefour, selon un communiqué.

L'organisation a vivement critiqué cette intervention des forces de l'ordre, la qualifiant de «restriction des libertés étudiantes et civiles». Elle a souligné que l'appel des étudiants arrêtés était pacifique, reflétant une démarche civilisée et une protestation légitime contre le soutien de certaines entreprises au narratif sioniste, «et leur appui à l'entité occupante qui continue de verser le sang des innocents du peuple palestinien».

Dans ce contexte, de nombreux militants sur les réseaux sociaux ont exprimé leur solidarité avec les étudiants concernés et dénoncé les restrictions imposées aux campagnes de boycott, alors que le conflit israélo-palestinien se poursuit à Gaza.

Soyez le premier à donner votre avis...
Emission spécial MRE
2m Radio + Yabiladi.com
  Fil Info
  Les articles les plus...
Application Yabiladi News sur IOS
© Yabiladi.com 2002 - 2025 - tous droits réservés | Mentions légales | Paramètres des cookies | Copyright | Publicité | Politique de Confidentialité | Nous contacter