Espagne : Un ressortissant marocain arrêté pour avoir incendié une église à Albuñol

Un ressortissant marocain a été arrêté, ce dimanche, après avoir incendié l’église de Santiago Apóstol à El Pozuelo, dans la municipalité d’Albuñol (province de Grenade). L’homme âgé de 21 ans a forcé la porte d’entrée en brisant un vitrail, puis il a détruit la paroisse à l’aide d’un marteau et mis le feu à l’intérieur du lieu. Survenu peu après 14 heures, l’incident n’a pas fait de victimes, mais une partie intérieure a été considérablement endommagée par les flammes. Les dégâts matériels ont pu être limités grâce à l’intervention rapide de la Garde civile et des pompiers.

Selon les médias locaux, la zone a été bouclée par les forces armées. L’accès à l’église a été interdit, pour permettre les inspections nécessaires et l’évaluation des dégâts, en vue d’une enquête approfondie. Dans ce contexte, l’Union des communautés islamiques d’Andalousie (UCIDAN) a exprimé sa «ferme condamnation» de cette attaque «qui ne représente en aucun cas la communauté musulmane andalouse». «Nous tenons à souligner que cet acte criminel est totalement contraire aux valeurs humaines et islamiques, ainsi qu’aux principes de respect mutuel entre les religions», a-t-elle souligné, dans un communiqué.

La mairie d’Albuñol a exprimé sa «ferme condamnation» de ces incidents «extrêmement graves», tandis que la maire socialiste María José Sánchez (PSOE) a appelé au calme. La représentante locale a rejeté toute tentative d’utiliser cet événement «regrettable» pour «créer des divisions ou des confrontations» entre les habitants. «Albuñol est une municipalité diverse, solidaire et accueillante, où la cohabitation et le respect sont des piliers fondamentaux qui ne doivent pas être compromis. Un groupe entier ne peut être criminalisé pour les actes d’une seule personne», a-t-elle insisté.

L’archidiocèse de Grenade a également condamné un «grave incendie intentionnel», une «grave atteinte à l’aspect le plus sacré du culte chrétien et aux sentiments religieux» de la majorité des habitants locaux. L’institution religieuse note que «plusieurs personnes ont été légèrement blessées» en tentant d’empêcher l’endommagement de la paroisse. En outre, elle a appelé les fidèles «rendre grâce à Dieu pour ce grave incident et de prier pour l’harmonie et la paix entre tous». Par ailleurs, elle a lancé un appel aux autorités compétentes pour «clarifier les faits et faire appliquer la loi».