Etats-Unis: Une délégation diplomatique et militaire attendue à Laayoune

Des diplomates et des militaires de l'ambassade des États-Unis à Rabat prévoient de se rendre à Laâyoune ce lundi 18 août. Au programme de leur visite, des réunions avec les hauts responsables de la MINURSO au Sahara, notamment le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental et chef de la MINURSO, le Russe Alexander Ivanko.

Cette visite au siège de la mission onusienne à Laâyoune intervient alors que le Conseil de sécurité s'apprête à adopter, fin octobre, une nouvelle résolution visant à prolonger le mandat de la MINURSO dans la région pour une année supplémentaire. Ce texte sera précédé par la présentation, lors d'une séance à huis clos, d'un rapport d'Alexander Ivanko consacré à la situation sur le terrain.

Pour rappel, le président des États-Unis, Donald Trump, a réaffirmé, le 2 août, dans un message adressé au roi Mohammed VI à l'occasion de la fête du trône, son soutien à la marocanité du Sahara et à la solution d'autonomie proposée par Rabat en 2007, dans le cadre de la souveraineté du royaume.

Washington joue un rôle clé en tant que rédacteur de tous les projets de résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU concernant le Sahara.