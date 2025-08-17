Menu
Le drapeau du Polisario hissé et des slogans séparatistes scandés dans un cimetière à Guelmim

Un cimetière de la région de Lekssabi, située dans la province de Guelmim-Oued Noun, a récemment été le théâtre d'une situation polémique lors des funérailles d'Ibrahim Hammoudi Tayyib, plus connu sous le nom d'«Ibrahim Al Sabbar». Ce dernier, fervent défenseur du mouvement séparatiste, avait auparavant occupé le poste de secrétaire général de l'«Association sahraouie pour les victimes de graves violations des droits de l'homme commises par l'État marocain».

Des images diffusées sur les réseaux sociaux ont montré le corps du défunt recouvert du drapeau du front séparatiste, tandis que certains participants scandaient des slogans contre l'unité territoriale. D'autres étaient vêtus d'uniformes militaires, suscitant une vague de condamnations.

De nombreux militants ont exprimé leur stupéfaction face à cet événement survenu à Guelmim, une ville qui n'est pas considérée comme une zone disputée. Ils ont appelé les autorités compétentes à prendre des mesures fermes pour mettre un terme à ce qu'ils qualifient de «provocations répétées», visant à exploiter de telles occasions pour propager des messages séparatistes.

MREtrange
Date : le 18 août 2025 à 00h15
il sera mort avec ses idées et son drapeau pourri
Benoona
Date : le 17 août 2025 à 23h42
J’ai une nouvelle pour vous. les autorités compétentes ne sont pas compentes.
Dernière modification le 18/08/2025 00:15
