Brève

Palestine : Ahmed Raissouni appelle les pays arabes à rendre leurs armes à «la résistance»

Publié
Ahmed Raissouni / DR
Temps de lecture: 1'

Ahmed Raissouni, ancien président de l’Union internationale des oulémas musulmans (IUMS), a récemment exhorté les États arabes à remettre leurs armes «aux honorables combattants de la résistance et aux moudjahidines». Dans un récent article, Raissouni a qualifié ces derniers de «défenseurs de nos patries, de nos lieux saints et de nos droits usurpés».

Le religieux justifie cet appel par un constat : «Les pays arabes se sont ralliés à Israël et aux États-Unis pour exiger de la résistance palestinienne et libanaise qu'elle rende ses armes.»

Ahmed Raissouni s'est dit préoccupé par le niveau actuel de «déclin et de dépendance» des pays de la région arabe. Selon lui, «certains États arabes ont noué des accords de coopération et des alliances militaires et sécuritaires avec l'ennemi sioniste», bien qu'il n'ait pas précisé lesquels. Pour rappel, Rabat a conclu un accord de coopération militaire et sécuritaire avec Tel-Aviv en novembre 2021.

Cette déclaration médiatique d’Ahmed Raissouni intervient peu après le refus officiel du Hezbollah de céder son arsenal à l'armée libanaise, comme l'avait exigé le gouvernement du Premier ministre Najib Mikati.

AL MASSIRA
Date : le 17 août 2025 à 11h25
Je ne connais pas bien ce personnage. Ces gens vivent dans un monde imaginaire. Savent ils qu’elle est notre puissance et quelle est celle en face. Savent-ils qu’on est une fourmi à côté d’un éléphant. Savent ils qu’il faudrait du temps, beaucoup de temps avant d’aller vers un conflit armé. C’est de cela qu’il s’agit. Les moudjahidine !!! Ce terme date d’il y a des siècles et le monde a changé. Mon questionnement, quelle est la vision du monde de ces gens et quel est leur projet pour nos dizaines de millions de citoyens. Une vision suicidaire.
