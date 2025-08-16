«Le grand Israël» : Le Maroc signe une condamnation des propos de Netanyahu

Le Maroc, en compagnie de 30 autres États arabo-islamiques, a signé un communiqué conjoint condamnant les récentes déclarations de Benjamin Netanyahu sur le concept de «grand Israël». Cette initiative a également reçu le soutien de la Ligue arabe, du Conseil de Coopération du Golfe et de l'Organisation de la Coopération Islamique.

Les signataires qualifient les propos du Premier ministre israélien de «mépris flagrant et de violation dangereuse des règles du droit international, compromettant ainsi les bases des relations internationales stables. Ces déclarations représentent une menace directe pour la sécurité nationale arabe, la souveraineté des États, ainsi que pour la paix et la sécurité régionales et internationales».

Pour rappel, lors d'une interview accordée le mardi 13 août à la chaîne de télévision I24 News, Netanyahu a exprimé son adhésion à la «vision» d'un «grand Israël». L'Égypte et la Jordanie ont été les premiers pays à dénoncer ces propos.

Cette escalade verbale survient alors que le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, a approuvé la construction d'une colonie destinée à séparer Al Qods-Est de la Cisjordanie, deux territoires occupés. Cette décision vise à torpiller le projet de création d'un État palestinien.

Pour les extrémistes israéliens, le «grand Israël» s'étendrait du Nil jusqu'à l'Euphrate en Irak.