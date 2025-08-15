CHAN 2024 : Le Maroc s’attend à «un match très disputé» face à la RDC (Tarik Sektioui)

Le sélectionneur national Tarik Sektioui a indiqué, ce samedi à Nairobi, que le match contre la RD Congo, prévu dimanche pour le compte de la cinquième et dernière journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), sera très disputé. En effet, son issue est décisive pour la suite du parcours dans cette compétition.

«On peut considérer ce match comme une finale. Un match très important pour nous et pour la RD Congo», a souligné Sektioui en conférence de presse d’avant-match. «Nous sommes très conscients de l’enjeu de cette rencontre, déterminés et motivés pour la remporter», a-t-il affirmé.

«Remporter ce match est crucial et va nous porter au prochain tour», a-t-il noté, ajoutant que «la RD Congo dispose de joueurs rapides en transition. Nous allons organiser et construire notre jeu en fonction des spécificités de notre adversaire».

Selon le coach, «dans ce genre de compétition, il n’y a pas d’équipe faible et d’équipe forte. Ce qui fait la différence, c’est le déroulement sur le terrain et la préparation mentale et physique». Il explique que «chaque match a son scénario et nous devons faire attention aux détails qui font la différence».

«La RD Congo a remporté le CHAN à deux reprises et c’est une raison de plus de dérouler un bon football pour maîtriser le match», a-t-il relevé.

Le joueur de l’équipe nationale des locaux, Mohamed Moufid, lui, a mis l’accent sur l’état d’esprit positif des éléments nationaux avant le match contre la RDC, ajoutant qu’ils sont tous conscients de la nécessité de la victoire.

«Nous allons jouer contre une équipe agressive et compacte, mais nous nous sommes bien préparés à ce duel pour être le plus efficace possible», a-t-il fait remarquer, ajoutant avoir «la même approche pour tous les matchs, que nous abordons comme une finale».

L’équipe nationale du Maroc des joueurs locaux affrontera son homologue de la RDC, dimanche au stade Nyayo à Nairobi.