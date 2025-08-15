Maroc : Risque extrême d’incendies de forêts dans le nord (ANEF)

Un risque extrême d’incendie est identifié dans les provinces de Chefchaouen, Fahs-Anjra, Tanger-Asilah, M’diq-Fnideq et Taza, du 17 au 20 août, selon un bulletin de l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF). Rendu public ce samedi, le document fait état d’un risque élevé dans les provinces d’Al Hoceïma, Larache, Ouezzane, Tétouan, Ifrane et Taounate sur la même période.

Le bulletin alerte par ailleurs sur un risque moyen, dans les provinces de Berkane, Driouch, Nador, Oujda-Angad, Sefrou, Rabat, Salé, Skhirate-Témara, Azilal, Béni Mellal, Khénifra, Essaouira et Agadir Ida-Outanane.

L’ANEF publie son bulletin de risque des incendies de forêts (BRIF) sur la base de modèles scientifiques de prédiction et d’analyse des données, en lien avec la nature des zones étudiées, leur combustibilité et inflammabilité, mais aussi avec les paramètres topoclimatiques

Dans ce sens, l’ANEF appelle les riverains, les estivants, les visiteurs des zones forestières et les professionnels à la plus grande vigilance, en prenant les précautions nécessaires pour éviter les départs de feux.

Par la même occasion, l’ANEF a lancé un appel aux citoyens, en les invitant à la réactivité et à alerter les autorités locales, en cas de fumées ou de comportements suspects à proximité du couvert forestier.