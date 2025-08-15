Défense : Les FAR présents à la cérémonie d’installation du nouveau chef de l’Africom

Une délégation militaire marocaine de haut rang, dirigée par l'inspecteur général des Forces armées royales (FAR), le général Mohammed Berrid, a participé les 14 et 15 août à Stuttgart, en Allemagne, à la cérémonie d'installation du nouveau commandant de l'AFRICOM, le général Dagvin Anderson. C'est ce qu'ont annoncé les FAR sur la plateforme X.

Le général Anderson succède ainsi au général Michael Langley, après que sa nomination a été validée il y a dix jours par le Sénat des États-Unis, sur proposition du président Donald Trump.

Suite à l'audition d'Anderson devant les sénateurs, un média international a rapporté que «les États-Unis s'apprêtent à établir un commandement militaire indépendant pour les opérations en Afrique, à la suite de l'approbation par le Sénat d'un nouveau commandant pour l'AFRICOM. Cette décision marque la séparation officielle de l'AFRICOM de l'Armée de terre américaine en Europe et en Afrique (USAREUR-AF)».

Il a également été annoncé que «le Maroc est envisagé comme lieu probable pour le nouveau quartier général du commandement. Cette réorganisation intervient dans un contexte de concurrence géopolitique croissante en Afrique, notamment avec la Chine et la Russie».