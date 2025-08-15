Le PSU demande une enquête sur «l'incident mystérieux» impliquant Sion Assidon

Le Parti Socialiste Unifié a demandé au Parquet «une enquête approfondie et complète» afin de faire la lumière sur les circonstances entourant «l'incident mystérieux» impliquant l'activiste Sion Assidon. Le parti a également exhorté le ministère de la Santé à «fournir les soins médicaux nécessaires à cette figure nationale et symbole de la cause palestinienne au Maroc».

Dans son communiqué, le PSU a exprimé sa vive inquiétude quant à l'état de santé critique d'Assidon. Ce dernier a été découvert le soir du lundi 11 août 2025 à son domicile, plongé dans le coma et portant des ecchymoses. Il a été transporté en urgence dans une clinique de Mohammedia, où il a subi une opération chirurgicale au cerveau. Le mercredi 13 août, son état s'est aggravé, nécessitant son transfert vers une clinique à Casablanca, où il est toujours en soins intensifs.

Le parti de gauche a souligné que Sion Assidon est considéré comme «l'une des figures nationales ayant lutté sur de nombreux fronts contre la tyrannie, l'oppression, le sionisme et l'impérialisme». Ancien prisonnier politique des Années de Plomb, il a passé 12 ans «de sa jeunesse dans les prisons marocaines, payant ainsi le prix de son combat pour un Maroc démocratique, libre, égalitaire et digne». Il s'est également «fermement opposé au sionisme et a soutenu avec force la cause palestinienne dans divers forums nationaux et internationaux».

Assidon est également l'un des fondateurs éminents du «Front Marocain de Soutien à la Palestine et Contre la Normalisation» et fait partie de son secrétariat national. Il est également le coordinateur du mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS) au Maroc.